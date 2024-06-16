"حياة كريمة" توزع هدايا على الأطفال في بني سويف

قال حسام توحيد، مسئول متابعة مركز ومدينة بني سويف بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة حرصت على توزيع بعض الهدايا البسيطة على الأطفال، مؤكدا إيجابية الأجواء الاحتفالية التي يشعر بها المصريون.

وأكد محمد المصري نائب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة، بمحافظة بني سويف، أن المؤسسة حرصت على تواجد أعداد كبيرة من المتطوعين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، تعبيرا عن فرحتهم بهم.

ولفت إلى أن مؤسسة حياة كريمة لأول مرة تطلق صك الأضحية، لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا.

وأعرب مواطنو محافظة بني سويف عن فرحتهم الشديدة بمشاركة حياة كريمة معهم الأجواء بعد صلاة عيد الأضحى، مؤكدين سعادتهم البالغة بمجهودات مؤسسة حياة كريمة.