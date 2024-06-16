الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مغادرته النصر السعودي.. تقارير: أوسبينا يحدد وجهته المقبلة

دافيد أوسبينا
دافيد أوسبينا

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى النصر السعودي، قد حدد وجهته المقبلة، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه على "إكس"، إن أوسبينا عاد إلى فريقه السابق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وأضاف رومانو أن الحارس السابق لأرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، وقع عقدا مع أتلتيكو ناسيونال كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع النصر بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد الحارس الكولومبي - البالغ من العمر 35 عاما، مع النصر بنهاية يونيو الجاري، لتقرر إدارة العالمي عدم تجديد التعاقد معه، نظرا لإصاباته المستمرة وتذبذب مستواه.

ويلعب أوسبينا لصفوف النصر، منذ يوليو عام 2022، عندما انضم لصفوف قادما من نابولي الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

وشارك الحارس الكولومبي في 15 مباراة فقط مع النصر خلال الموسم الماضي (في كافة المسابقات).

وكانت تقارير تقارير صحفية، قد أكدت في وقت سابق، أن إدارة النصر تخطط لضم حارس عالمي من الدوريات الأوروبية الكبرى، لتعويض رحيل أوسبينا.

دافيد أوسبينا النصر السعودي النصر أتلتيكو ناسيونال نابولي الإيطالي

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