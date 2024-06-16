الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 26321 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تواصل  الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. 

وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (26321) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

  (1336) مخالفة السير بدون تراخيص.

  (18) دراجة نارية مخالفة.

  (9134) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

  (15) مخالفة موقف عشوائى.

  (1263) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

   (6) مخالفات لشروط التراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية الطرق والمحاور إدارات المرور مديريات الأمن

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