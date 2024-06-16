الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يزور الأطفال الأيتام فى دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة لهم بحلول عيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة، ودار الفتيات القاصرات، وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدور الأطفال الأيتام، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد الأستاذ جمال زين.

توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة

وقدم "محافظ بورسعيد" التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهم محافظ بورسعيد الإفطار في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، معربًا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات، ودار المسنات وتوفير كل سبل الراحة لهم، وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصه الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير ما يحتاجونه من طلبات.

ووجه "المحافظ" مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كل مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال على ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتًا إلى تقديم كل الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.

وفي شأن آخر قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد، والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار، فضلًا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، مشيرًا إلى أن الشرطة تلعب دورًا كبيرًا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

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بورسعيد عيد الأضحى محافظ زيارة

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