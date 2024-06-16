لتفادي التعثر لطلباته الفنية.. لجنة التخطيط ترشح 4 مهاجمين لـ كولر

وضعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح 4 مهاجمين على طاولة الاجتماعات مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لاختيار اللاعب المناسب لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة تخشي من ضيع أهداف كولر في تدعيم هجومه بعد دخول أكثر من نادي في المفاوضات مع البوركيني محمد كوناتي.

وأضاف المصدر أن اللجنة رشحت لكولر كل من الزامبي فاشون سكالا مهاجم الفيحاء السعودي ومحسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي ويزن النعيمات مهاجم الأهلي القطري بجانب كوناتي.

وأشار المصدر إلى أن كولر مازال متمسك بضم محمد كوناتي خاصة أنه البديل المناسب لتعويض قرار الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن اللجنة تنتظر المفاوضات الجارية بين أمير توفيق مدير التعاقدات واللاعب ووكيله من أجل حسم الصفقة بعد دخول أكثر من نادي سواء بيراميدز أو بعض الأندية السعودية والإماراتية مؤخراً

وتابع المصدر أن إدارة التعاقدات حددت مدة التعاقد 4 مواسم مع كوناتي وراتب سنوي 850 ألف دولار في الموسم الأول تزيد 100 ألف دولار كل موسم مع منحه بعض المميزات المالية في حالة وصوله لـ10 أهداف في الموسم الأول.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فاركو ٢-١ ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس بشكل أساسي مرانا استشفائيا في الجيم تحت إشراف مارسيل كولر.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانا بدنيا متنوعا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة داخل ملعب مختار التتش.

وأدى اللاعبون مرانا فنيا متنوعا تحت إشراف مارسيل كولر قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين ٣ فرق.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز علي ستاد برج العرب.