حسن مصطفى: أتمنى قيادة الشرقية للصعود لدوري لمحترفين والتعاون أساس النجاح

أعرب حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق عن سعادته بتدريب فريق الشرقية الصاعد لمسابقة دوري القسم الثاني "ب" .

وأكد حسن مصطفى أن الفريق الشرقاوي يتميز بوجود جمهور عاشق لكرة القدم ويساند فريقه دائما إضافة لمجلس إدارة محترم يسعى لقيادة الشرقية لاستعادة مكانته بين الكبار وأنه كان سعيدا عندما تواجد داخل مقر النادي لتوقيع العقود ولاحظ التطورات الرائعة في الإنشاءات خاصة المبني الاجتماعي.

وقال المدير الفني الجديد للشرقية إنه سعيد بالتجربة الجديدة التي يتمنى أن تكون مفيدة للنادى خاصة بشأن الاستثمار الرياضي عن طريق شراء لاعبين ثم بيعهم بمبالغ كبيرة بعد تألقهم مع الفريق مما ينعش امكانات النادي المالية ويساعد مجلس الإدارة على تحقيق أهدافه.

الصعود لدوري المحترفين

وأشار حسن مصطفى إلى أن حلمه هو قيادة فريق الشرقية للصعود لدوري المحترفين لكن المشوار لن يكون سهلا وبالتأكيد ستكون هناك فترات تعثر وتراجع في النتائج ووقتها سيكون لمجلس الإدارة والجماهير دورا كبيرا في مساندة ودعم الفريق.

وشدد المدير الفني للشرقية على أن سيشاهد الفريق على الطبيعة للتعرف على المشاكل والسلبيات وتحديد احتياجه الفنية من اللاعبين الجدد.

وطالب حسن مصطفى جماهير الشرقية بمساندة الفريق وأكد أن مجلس الإدارة قد يرحل وكذلك الجهاز الفني لكن يبقي الشرقية النادي الكبير الذي يجب أن يتعاون الجميع من أجل عودته للمكان اللائق به.

كان مجلس إدارة نادي الشرقية قد قام بتعيين حسن مصطفى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعمرو عبده صاحب إنجاز الصعود للقسم الثاني "ب" وقام حسن مصطفى بتوقيع العقود في حضور الدكتور حمدي مرزوق رئيس النادي ونائبه العميد أحمد زردق وخالد بيومي أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد صلاح وتوفيق النجار وشادي مسعد وإبراهيم الباجوري والدكتور كريم الغندور والدكتور إسلام سميرإضافة إلى رجب غزالي المدير التنفيذي للنادي والدكتور محمود حماد مدير النشاط الرياضي.