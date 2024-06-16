الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالاستيلاء على أموالهم لتسفيرهم بالخارج

ضبط 3 عاطلين بتهمة
ضبط 3 عاطلين بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لإحدى الدول العربية وقاموا بالاستيلاء على مبالغ كبيرة منهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا من 10 أشخاص يفيد قيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية صحة المعلومات وتم تشكيل فريق بحث جنائى وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على سائق وعاطل لقيامهما بالاستيلاء على أحد خطوط نقل المواد البترولية في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ومكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل لهما معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فـى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

امن القليوبية نصب واحتيال الاستيلاء على أموال السفر للخارج محافظة القليوبية

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