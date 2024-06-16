ضبط متهم ادعى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالب بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى بقصد النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (طالب- مقيم بالإسكندرية) بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول"بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") واعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.