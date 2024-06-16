الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيد الأضحى في مدينة بدر.. "صناع السعادة" يرسمون البسمة

احتفالات مدينة بدر
احتفالات مدينة بدر بعيد الاضحي

شارك أكثر من 25 ألف مصل داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بجهاز  مدينة بدر في إطار احتفالات عيد الأضحي المبارك، وشهدت الاحتفالات التي نظمها شباب مجلس أمناء مدينة بدر تحت مسمى “صناع السعادة”، العديد من الأنشطة والألعاب وتوزيع الهدايا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحتفالات أهالي مدينة بدر، عكست الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين في احتفالات المدينة بالعيد الكبير هذا العام.

 ووجه الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لمجلس الأمناء الذي ساهم بشكل كبير في صنع السعادة بحق على وجوه كل سكان المدينة. 

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وأنشئت مدينة بدر عام 1982 بقرار من مجلس الوزراء رقم 335، وتقع مدينة بدر بمحافظة القاهرة بالأدق على طريق القاهرة-السويس. 

كما تتميز بموقع قريب من العاصمة حيث تبعد مسافة 46 كم مما يجعلها من أقرب المدن إلى القاهرة، إلى جانب أنه سيكون لها دور وشأن كبير خلال السنوات القادمة لكونها قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى غرب مدينة بدر تقع مدينة هليوبوليس الجديدة والتي تم إنشاؤها عام 1955م، وهي ترتبط بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي من خلال وصلة طولها 19 كم، ويرتبط بهذا الطريق عدد من الطرق الإقليمية: مدينة بدر بقناة السويس، دلتا النيل، صحراء سيناء، والبحر الأحمر.

المساحة الإجمالية لمدينة بدر تبلغ 18.5 ألف فدان، أما مساحتها العمرانية فتبلغ 12.3 ألف فدان، وتبعا للدراسات والإحصائيات فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة بحلول عام 2022 إلى 45 ألف نسمة.

وتقسم المدينة إلى مجموعة من الأحياء شاملة لجميع المستويات حيث تضم المستوى الفاخر، المستوى فوق المتوسط، والمتوسط، والاقتصادي، في حين أن الدولة توفر قطع من الأراضي الإسكانية للأفراد ووحدات تجارية للمشاريع الاستثمارية والمنتجعات، كمشروع إسكان جمعية المستقبل، الإسكان العائلي، الإسكان الحر، وإسكان مبارك.

يجب أن نشير إلى أنه بالفعل تم تنفيذ عدد من الوحدات السكنية منها المتوسطة ومنخفضة التكاليف وذلك لتغطي كافة شرائح الدخل. إلى جانب أنه تم تنفيذ وحدات سكنية تابعة للقطاع الخاص بغرض الاستثمار، وفي الوقت الحالي يتم تنفيذ عدد من الوحدات الأخرى التابعة لهيئات حكومية ضمن المشروع القومي للإسكان.

كما تم تخصيص بعض من قطع الأراضي لإقامة الفيلات والعمارات، وأراضي أخرى تم تخصيصها بهدف الاستثمار وذلك ضمن المشروع القومي للاستثمار وفي ذلك تم تخصيص عدد من القطع لمشروع "ابني بيتك".

أما عن التخطيط الحضري للمدينة فهو يوفر عددًا من قطع الأراضي للخدمات المختلفة وذلك مثل: الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات الدينية، الخدمات الثقافية، والخدمات الترفيهية وأخيرا الخدمات التجارية.

 

عيد الأضحى احتفالات مدينة بدر خلال موقع التواصل الاجتماعي

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