الأنبا بيجول يترأس وفد لتهنئة محافظ أسيوط بعيد الأضحى

زار الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام مساء أمس السبت مبنى محافظة أسيوط وبرفقته وفد من آباء رهبان الدير.

جاء ذلك لتقديم التهنئة للواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الأنبا دانيال والأنبا مرقس يهنئان محافظ أسيوط بعيد الأضحى المبارك.

وفي السياق، هنأ صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، سيادة اللواء الوزير عصام سعد، محافظ أسيوط، والقيادات المحلية، والتنفيذية، والدينية، بعيد الأضحى المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه هنأ، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، سالوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجميع القيادات السياسية، والتنفيذية، والأوقاف، والأزهر، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، بعيد الأضحى المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

شارك في الزيارة نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، ووفد من كهنة إيبارشية أبوقرقاص، بالإضافة إلى ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا.

كذلك، هنأ الأنبا باسيليوس السيد مساعد وزير الداخلية، اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، وقيادات الأمن الوطني، وجميع القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا.

وقدم صاحب النيافة التهنئة والشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيادة المحافظ، ومدير الأمن، وكافة القيادات الأمنية، لمجهوداتهم المبذولة خاصة للشعب المنياوي. حفظ الله مصر، وأعاده الله علينا كلنا شعبًا واحدًا بالخير واليمن والبركات.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلًا عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنين في الأعياد للاستمتاع بها.

كما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين، ورصد أية حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها، فضلًا عن تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة، وذلك لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين خلال الاحتفالات.