الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة مع الشغل لتاجر مخدرات في دار السلام

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بمعاقبة سائق تاجر في المواد المخدرة المتنوعة في دار السلام بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "م . م"، سائق بإحراز جوهر المورفين والميثامفيتامين والحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة إحراز جواهر المورفين والميثامفيتامين والامفيتامين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات جنايات القاهرة المستشار أحمد أبو الفتوح سائق المواد المخدرة

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