الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط نصاب انتحل صفة رئيس جامعة بالقليوبية

ضبط نصاب
ضبط نصاب

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بانتحال صفة رئيس إحدى الجامعات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (رئيس إحدى الجامعات) بتضرره من أحد الأشخاص لوضع صورته الشخصية على تطبيق "واتس آب" ومراسلة العامة منتحلًا صفته وإيهامهم بتسهيل إجراءات فـى نطاق عمله.. مما تسبب له فى أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى).

وإعترف بإرتكابه الواقعة المُشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مادية وأن المبلغ المالى من مُتحصلات نشاطه الإجرامى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة مديرية أمن القليوبية رئيس إحدى الجامعات قطاع الأمن العام انتحال صفة

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