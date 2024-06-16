"إكسترا نيوز" ترصد أجواء الاحتفالات بأول أيام عيد الأضحى بالمحافظات

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز"، أجواء الاحتفالات بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بمختلف المحافظات المصرية، في ظل حرص مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني، على مشاركة المصريين، احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ورصدت إكسترا نيوز، توزيعها الهدايا والحلوى ومساعدة الكثير من المواطنين، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في احتفالات عيد الأضحى في مختلف محافظات مصر، من خلال تنظيم فعاليات تكبيرات العيد والتواجد في المحافظات أثناء صلاة العيد، فيما قامت المكاتب الميدانية ومتطوعو المؤسسة بتوزيع الهدايا وإدخال البهجة على الأطفال في عدد من المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.