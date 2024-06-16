محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غبارة).

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشار العسكري للمحافظة، النائبة آمال رزق الله، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الآباء الكهنة ممثلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة، مديري عموم المديريات، ممثلي بيت العائلة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مهنئًا كافة مواطني الإسماعيلية بالعيد، ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

نائب محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة عيد الأضحى المُبارك بمسجد أبوبكر الصديق

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بمسجد أبوبكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية.



وذلك بحضور اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، نائب المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من مشايخ الأوقاف بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية.



بدأ إمام المسجد صلاة العيد بأداء تكبيرات العيد ثم تبعها خطبة العيد والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن الامتثال لأمر الله في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام، والتي أصبحت سنة يتبعها المسلمين بذبح الأضحية في عيد الأضحى المُبارك كل عام.



وأكد "عبدالمعبود" خلال الخطبة، على أهمية التراحم والتكافل في الأعياد، وتفريج كربة المسلم وستره، وضرورة إظهار الفرحة في العيد التي تعتبر من السنن كإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين؛ تحقيقًا للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، سائلًا المولى تقبل صالح الأعمال من الجميع، وأن يحفظ الله مصر وشعبها.



وتبادل نائب المحافظ التهنئة مع أهالي الإسماعيلية، وأعرب عن أمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية، ناقلًا لهم تهنئة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى المبارك.