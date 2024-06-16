الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الفتة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك

طريقة عمل الفته
طريقة عمل الفته

مع أول أيام عيد الأضحى 2024، نعرض للقراء طريقة عمل الفته كطبق رئيسي ضمن وجبة الإفطار لأول أيام العيد وتعتبر الفتة واحدة من أهم أطباق مائدة عيد الأضحى بشكل عام، ومائدة إفطار أول أيام العيد خاصة، وهناك العديد من أفضل طريقة لعمل الفتة نقدم فيما يلي طريقة عمل الفته خطوة بخطوة. 

طريقة عمل الفته باللحمة خطوة بخطوة

2 كوب أرز مصري.

2 كوب عصير طماطم.

موزة ضاني او حسب الرغبة 

2 رغيف مقطع متحمص. 

بصلة مقطعة.

بصلة مفرومة.

كرفس مقطع.

6 ملاعق زيت.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

4 ملاعق ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة طماطم.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة بهارات.

2 ورقة لورى.

5 حبات "هيل" حبهان.

مكعب مرقة او نستخدم شوربة اللحمة. 

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود. 

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طريقة عمل الفتة بالخل والثوم.. زينة مائدة عيد الأضحى 2024

طريقة تحضير الفتة باللحمة 

الخطوة الاولي نقوم برص الخبز المحمص في صينية.

الخطوة الثانية نضع صينية على النار بها السمن، ويشوح بها الثوم ويضاف إليه الخل ويترك حتى يغلي.

الخطوة الثالثة نضع الخليط على الخبز المحمص.

الخطوة الرابعة نضع على النار حلة بها ماء وتترك حتى تغلي، ويضاف إليها الكرفس، والورق اللورى والبصل والحبهان ويترك حتى الغليان.

الخطوة الخامسة نضع إليها اللحمة  أو الفراخ ونتركها حتى تمام النضج.

الخطوة السادسة في حلة على النار نضع الزيت ويشوح به البصل المفروم ويقلب، ونضيف الأرز والملح ومكعب المرقة وشوربة  اللحم ويترك حتى يغلي مع تهدئة النار.

الخطوة السابعة نضع الزبدة والثوم في إناء عى النار مع استمرار التقليب، وتضاف صلصة الطماطم وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات ونتركها حتى تتسبك.

الخطوة السابعة والأخيرة نضيف الأرز على الخبز في الصينية وتوزع عليها صلصة الطماطم، ويرص اللحم على وجه الصينية.

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خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكرشة في عيد الأضحى 2024 بوصفتين مختلفتين

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خطوة بخطوة.. طريقة عمل مقلقل اللحم بوصفتين مختلفتين

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طريقة عمل الفتة الفتة الفتة باللحمة عيد الأضحى أول أيام العيد أول أيام عيد الاضحى 2024 طريقة تحضير الفتة باللحمة

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