الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب الشابات مواليد 2004 لكرة اليد يتوجه إلى مقدونيا للمشاركة في بطولة العالم

بعثة منتخب الشابات
بعثة منتخب الشابات مواليد 2004 لكرة اليد

غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر للشابات مواليد 2004 لكرة اليد فى طريقها إلى مقدونيا لخوض منافسات بطولة العالم في نسختها الرابعة والعشرين والتي تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 19 الى 30 يونيه الجاري.

ويلعب منتخب الشابات مواليد 2004 في بطولة العالم ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات سويسرا وتونس وتشيلى ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة منتخب شيلي يوم الأربعاء المقبل ثم تونس يوم الخميس المقبل ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب السويسري يوم السبت المقبل.

واستعد منتخب الشابات مواليد 2004 لبطولة العالم بخوض معسكر تدريبي في المجر خاض خلاله ثلاث مباريات ودية منها مباراتين مع منتخب المجر والثالثة مع منتخب هولندا.

ويشارك في بطولة العالم 32 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات وضمت المجموعة الأولى منتخبات رومانيا وهولندا والبرازيل وإيران وتواجدت منتخبات مصر وشيلي وتونس وسويسرا في المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات المجر وكوريا الجنوبية والأرجنتين والمكسيك وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الدنمارك والنرويج واليابان وتايوان.

وتتواجد في المجموعة الخامسة منتخبات السويد والتشيك والصين والجزائر وضمت المجموعة السادسة كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وضمت المجموعة السابعة منتخبات البرتغال والجبل الأسود وغينيا وأوزباكستان بينما تتواجد في المجموعة الثامنة منتخبات أنجولا ومقدونيا الشمالية وأيسلندا وأمريكا.

قائمة منتخب الشابات في بطولة العالم 

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الشابات مواليد 2004 من عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامي عبد اللطيف المدير الفني ومحمد عبد السلام ريشة مدربا عاما ومحمد عباس مدربا لحراس مرمى وحازم حامد محلل الأداء ومنة كرم إدارية والدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية العلاج الطبيعى.

واختار الجهاز الفني 16 لاعبة للمشاركة في بطولة العالم وهن : مريم عمر ونادين طارق وندى تامر وتقى كامل ونوال أحمد وجهاد وائل ولوجين أسامة وسارة علوي وسارة أشرف وجنى صلاح ومنى سنبل وكنزي حاتم وشروق محمود ونهى إيهاب وفاطمة محمود وأوكا أحمد.

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