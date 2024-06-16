الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممشى أهل مصر يضفي أجواء البهجة على المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

رصدت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" أجواء الاحتفالات التي يشهدها "ممشى أهل مصر" في أول أيام عيد الأضحى، من خلال تغطية مراسل إكسترا نيوز تيموثي إيهاب.

وأكد أن "ممشى أهل مصر"، يشهد توافدا كبيرا من الأفراد بمختلف أعمارهم، مؤكدا بدء توافد المواطنين على ممشى أهل مصر عقب صلاة العيد للاحتفال بأجواء العيد وسط تجمعات الأهل والأصدقاء.

وأكد أن ممشى أهل مصر العلوي، يوفر أجواء البهجة، لما يوفره من مشاهدة نهر النيل بطلته الرائعة، مؤكدا أنه بدءا من الساعة التاسعة صباحا، فتح ممشى أهل مصر السفلي أبوابه أمام الزوار للاستمتاع بأماكن التنزه.

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