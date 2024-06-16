ممشى أهل مصر يضفي أجواء البهجة على المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

رصدت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" أجواء الاحتفالات التي يشهدها "ممشى أهل مصر" في أول أيام عيد الأضحى، من خلال تغطية مراسل إكسترا نيوز تيموثي إيهاب.

وأكد أن "ممشى أهل مصر"، يشهد توافدا كبيرا من الأفراد بمختلف أعمارهم، مؤكدا بدء توافد المواطنين على ممشى أهل مصر عقب صلاة العيد للاحتفال بأجواء العيد وسط تجمعات الأهل والأصدقاء.

وأكد أن ممشى أهل مصر العلوي، يوفر أجواء البهجة، لما يوفره من مشاهدة نهر النيل بطلته الرائعة، مؤكدا أنه بدءا من الساعة التاسعة صباحا، فتح ممشى أهل مصر السفلي أبوابه أمام الزوار للاستمتاع بأماكن التنزه.