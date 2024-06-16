الأحد 16 يونيو 2024
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تنبيه مهم من وزارة التعليم قبل بداية امتحانات المواد المضافة للمجموع

رضا حجازى
رضا حجازى

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خاطبت لجان الثانوية العامة 2024 للتنبيه على المراقبين بالعمل على توزيع أوراق امتحانات المواد المضافة للمجموع في الوقت المحدد وعدم تأخيرها.

جاء هذا التنبيه من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تعدد الشكاوى من أولياء الأمور بالتأخير في توزيع الأوراق في اللجان من 10 إلى 15 دقيقة.

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توجيه عاجل من وزير التعليم

ووجه الدكتور رضا حجازي بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد الوزير على مراجعة الملاحظين ومراقب الدور بتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أن رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة، مشددًا على أن عملية التصحيح تتم وفق رقم النموذج الذى كتبه الطالب فى البيانات (أ، ب، ج، د)، وذلك حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وفى هذا السياق، قال الوزير إنه سيتم مسائلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.

منع دخول الطلاب بالأجهزة الإلكترونية 

كما شدد الوزير على التنبيه على الطلاب بحل إجابات البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية بالقلم الجاف الازرق، مؤكدًا أن القلم المعتمد فى التصحيح هو القلم الجاف الأزرق.

وشدد الوزير أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.

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