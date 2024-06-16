"نجوم تريند العيد".. لماذا تهرب العجول من الذبح؟ (فيديو)

في كل عام وبحلول موسم عيد الأضحى، تشهد شوارع مصر مشاهد مثيرة للجدل تتمثل في قيام بعض العجول بالفرار من الذبح، وهذه الظاهرة التي تتكرر كل عام أثارت موجة من ردود الفعل المتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين تلك المشاهد التي تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهد البعض عجلًا يركض بسرعة هائلة في منطقة التجمع الخامس هربًا من مذبحة العيد، بينما حاول آخرون إمساكه وإعادته إلى صاحبه.

وفي منطقة أخرى، انتشر مقطع فيديو لعجل هارب يدخل إحدى المحلات التجارية هربًا من الذبح، كما شهدت مناطق أخرى مشاهد مماثلة للحيوانات المنزعجة والخائفة وهي تحاول الفرار من الذبح.

وأثارت هذه المشاهد ردود فعل متباينة من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فمن جهة، ظهر تعاطف كبير مع العجول الهاربة، حيث وصفها البعض بأنها "محاولات بائسة للتملص من المصير المحتوم"، معبرين عن شعورهم بالعطف تجاه خوف هذه الحيوانات.

من جهة أخرى، استنكر آخرون هذه المشاهد، معتبرين أنها "انتهاك للتقاليد الدينية" وضرورة الالتزام بها دون أي استثناء، وقال بعضهم إنه "من الخطأ التعاطف مع الحيوانات على حساب التزاماتنا الدينية"، مؤكدين على ضرورة ذبح الحيوانات خلال عيد الأضحى كفريضة إسلامية.

أسباب هرب العجول

الخوف والتوتر: العجول لديها حواس حادة تساعدها في اكتشاف التغيرات في البيئة المحيطة بها، فالروائح والأصوات المرتبطة بالذبح يمكن أن تثير الخوف والهلع، بالإضافة إلى وجود عجول أخرى مذبوحة أو مشاهدتها لعملية الذبح يمكن أن تزيد من توترها ورغبتها في الهرب.

الحركة السريعة والمفاجئة: العجول تمتلك غريزة البقاء التي تدفعها للهروب من المواقف التي تشعر فيها بالتهديد، أي حركة سريعة أو صوت مفاجئ يمكن أن يحفز هذه الغريزة.

القيود غير الكافية: في بعض الأحيان، قد لا تكون الأدوات المستخدمة لإحكام السيطرة على العجول كافية، مما يتيح لها الفرصة للهروب، بالإضافة إلى سوء التقدير من قبل العاملين أو عدم الانتباه يمكن أن يمنح العجول فرصة للفرار.

السلوك الطبيعي للحيوانات: تتمتع العجول وخاصة الصغيرة منها بطاقة عالية.