الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه للولايات المتحدة

حازم الغبرا
حازم الغبرا

كشف حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، عن تفاصيل الزيارة المُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الغبرا، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن وزير الدفاع الإسرائيلي يريد التركيز على موضوع الجبهة الشمالية والحرب المرتقبة مع حزب الله، لكن الولايات المتحدة لها موقف واضح، وهي ضد أي حرب إضافية، وضد فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.

الرصيف البحري يعاني الآن من ظروف مناخية صعبة جدًا

ونوه مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، بأن الموضوع بدأ يتعقد في الجبهة الشمالية مع استمرار صواريخ حزب الله، ومن الواضح الاستعداد الإسرائيلي المستمر لفتح هذة الجبهة.

وتابع: "الرصيف البحري يعاني الآن من ظروف مناخية صعبة جدًا، والمعابر الطريق الوحيد الآن لتمرير المساعدات إلى غزة، وهناك ضغط أمريكي مستمر لفتحها واستعمالها بشكل أكبر".

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