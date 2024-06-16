أشرف سنجر: مقتل الجنود الإسرائيليين أمس دلالة على فشل إسرائيل على مواجهة حماس

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، بقطاع أخبار المتحدة، إن الفلسطينيين يعيشون عيد أضحى حزين في ظل المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "سنجر" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل تأخير لوقف إطلاق النار، يزداد معه الأمر سوءا على كافة الأطراف سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي واليمني واللبناني.

ولفت إلى أن الأمر جدا خطير، في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية موقفا دون تنفيذه على أرض الواقع، فنحن نشهد حربا عبثية على أراض مقدسة دون الاعتبار لأي قوانين إنسانية أو دولية.

وأوضح سنجر، أن ما شهدناه أمس من مقتل ٨ جنود إسرائيليين يؤكد عدم قدرة إسرائيل على صد ومواجهة حماس، وهو على عكس ما تعلنه مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال ومستوطنيها، يجبر أمريكا وفق قوانين دولية وقف المساعدات العسكرية.

وأكد أن إسرائيل دولة مارقة، ولاتحترم القانوني الدولي أو الإنساني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات والزيارات في كل مكان في العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية.