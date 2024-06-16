احذر مضايقة السياح في عيد الأضحى.. تعرف على العقوبة

تعتبر مصر وجهة العالم من حيث السياحة لما تمتلكه مصر من معالم أثرية علي مستوي العالم فيتعرض أحيانا بعض السياح لمضايقات أو ما تسمى بالتحرش سواء اللفظي أو الجسدي أحيانا من الشباب وأحيانا آخر من سائقي السيارات، في أثناء زياراتهم لمصر سواء في الأعياد أو غيرها.

تعريف التحرش

التحرش هو القيام وإتيان أي فعل مادي، سواء لفظي أو جسدي من الجاني على المجني عليه بما يخدش الحياء أو يؤذي المجني عليه، وقد يحدث من ذكر على أنثى أو العكس أو ذكر على ذكر أو أنثى على أنثى.

عقوبة مضايقة السياح والتعرض لهم

ووضع قانون حماية الآثار وفقا لأخر تعديلاته عقوبات لأعمال مضايقات السياح وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.