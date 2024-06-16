الأحد 16 يونيو 2024
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"الصحة": تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألف حاج مصرى فى مكة والمدينة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفًا و871 حاجًا مصريًا، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 1110 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث غادروا جميعًا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا 23 حالة. 

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وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف رشيد أن فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، منوهًا إلى أن بعثة الحجاج المصريين الحاصلين على تأشيرات للحج لا تضم أطفالًا بين أفرادها.

وزارة الصحة والسكان للبعثة الطبية المصرية للحج مكة المكرمة المدينة المنورة أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية البعثة الطبية ندوات يومية لتوعية الحجاج

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