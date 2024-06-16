"رياضة الإسكندرية": 400 ألف أدوا صلاة عيد الأضحى بساحات مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة استقبلت اليوم، ما يقرب من 400 ألف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك، حيث أقيمت الصلاة بساحات مراكز الشباب.

وأضافت مديرية "شباب الإسكندرية" أنه قد بدء توافد المصلين على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تم تجهيز 16ساحة وملعب داخل الهيئات الشبابية والرياضية من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين من فرق أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية، وOVD، وعقب أداء صلاة العيد، تم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.

وفى سياق متصل، أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، احتفالًا بعيد الاضحي المبارك، والمبادرة تنفذ للعام الرابع على التوالي.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة صفاء الشريف، على رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفرعية والمركز الإعلامي بالمديرية، وذلك لمتابعة سير فعاليات الإحتفال أثناء ايام العيد بكافة مراكز الشباب، واستقبال أى شكاوى أو ظروف طارئة وسرعة التعامل معها بشكل فورى.

وكان قد أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام العيد لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

كما أوضح أن دور مراكز الشباب تنموي جاذب للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة والفعاليات.

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