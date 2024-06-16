صيغ تكبيرات عيد الأضحى وموعد انتهاؤها

يتسأل الملايين عن صيغ تكبيرات عيد الأضحى وموعد انتهائها، حيث تحتفل الأمة الإسلامية بالعيد منذ أول أيام شهر ذي الحجة، يبدأ المسلمون في كل أنحاء العالم بترديد تكبيرات عيد الأضحى 2024 فيما يعرف باسم "التكبير المطلق".

تكبيرات عيد الأضحى 2024 مشروعة من بداية شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة "آخر أيام التشريق"، وذلك لقوله تعالى في سورة الحج (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024 مكتوبة لم ترد صيغة محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإن هناك أكثر من صيغة للتكبيرات يمكن ترديدها، ودرج المصريون منذ قديم الزمان على قول:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله

أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا،

وسبحان الله بكرة وأصيلًا..

لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز

جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا

إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون..

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا

محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا

محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي؟

تكبيرات عيد الأضحى 2024 تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي

الحجة وتستمر حتى اليوم الثالث عشر من الشهر ذاته، بإجمالي نحو 112

ساعة.

ويحمل التهليل والتكبير أهمية كبير وبركة عظيمة على المسلم الحاج

وغير الحاج في هذه الأيام المباركة، واستدلت الدار المصرية على ذلك

بقول الله تعالى في سورة الروم:

"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2024

وتجتمع تكبيرات عيد الأضحى 2024 في أصح أقوال العلماء بين التكبير المطلق والمقيد في 5 أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، أما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد.

ويأتي ذلك وفقا لقول الله تعالى في سورة البقرة:

"وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ".

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