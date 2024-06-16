الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يُعيد على الأيتام بحمعية رعاية المؤسسات

محافظ بنى سويف من
محافظ بنى سويف من الحدث

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم جمعية رعاية المؤسسات للأيتام بحي الرمد بمدينة  بني سويف لتهنئة الأطفال ونزلاء الدار بعيد الأضجى المبارك، بحضور أمل عزوز  وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وهاني الجويلي رئيس المدينة، الدكتورة شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة وخط نجدة الطفل. ومحمد سيد رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وهنأ محافظ بني سويف الأطفال الأيتام والشباب والفتيات نزلاء الدار بحلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن سعادته وحرصه على التواجد بينهم في مثل تلك المناسبات السعيدة لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام العيد.

تبادل المحافظ أطراف الحديث مع الأطفال والشباب

كما تبادل المحافظ أطراف الحديث مع الأطفال والشباب، مستفسرًا منهم عن أحوالهم المعيشية ومسيرتهم الدراسية مطالبًا أياهم ببذل مزيد من الجهد لاستكمال مشوارهم التعليمي،خاصة وأن منهم متفوقين، موجها ممثلى الجهات ذات الصلة من التضامن ومسؤولى الدار باستمرار توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والمادية لهم والعمل على توفير متطلباتهم بعد انتهاء دراستهم وتوفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وتخصصهم، وكذا اتخاذ ما يلزم لتجهيز الفتيات المقبلات منهن على الزواج بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ذبح الأضاحى بمجزر اهناسيا،صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك " ذو الحجة 1445هـــ / يونية 2024 هــ "،بحضور اللواء سامي علام السكرتيرالعام المساعد، الدكتور على بدر  عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس المدينة،والدكتور أحمد الجبالي مديرعام الطب البيطري، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف والأستاذ ممدوح حلمي  مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

عمليات ذبح الأضاحى

تابع محافظ بني سويف جانبًا من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر،تحت إشراف الطب البيطرى، حيث سيتم ذبح  225 رأس ماشية (عجول) بواقع (175من مؤسسة مصر الخير +50 من جمعية الأورمان)، حيث يشهد "اليوم الأول" ذبح  68 رأسًا (59 رأسًا من مصرالخير + 9من الأورمان)، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

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