جهاز العبور يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق خلال فترة عيد الأضحى

أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات الحيوية والإدارات التنفيذية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بشبكات ومحطات كهرباء ومرافق المياه والصرف الصحي والأمن وكل الإدارات المعنية.

ونوه رشاد بأن غرفة طوارئ الجهاز تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، مع تخصيص رقم الخط الساخن (١٥١٠٠) لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم أثناء عيد الأضحى المبارك.

جهاز العبور: تشغيل كافة الخدمات خلال فترة اجازة عيد الاضحي

أعلن تشغيل خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع بمقر جهاز تنمية مدينة العبور طوال أيام الإجازة، تيسيرا على المواطنين ولحسن سير العمل وتقديم كافة الخدمات الاساسية بشكل منتظم دون انقطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وشدد رئيس جهاز العبور على إدارة التنمية والنظافة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة، مراعاة الجانب المجتمعي وتيسيرا على السكان بالمدينة.

أضاف أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمدينة وكذلك الشركات المنفذة لبعض المشروعات الخاصة بالمياه والصرف بالمدينة بإخلاء كافة المواقع من المعدات والتشوينات وإزالة كل الإشغالات بالطرق داخل المدينة خلال فترة الإجازة، وعدم ترك أي مسارات حفر بدون ردم، وفتح كافة الطرق أمام المارة والسيارات.

ونوه بأنه جرى التأكيد من فاعلية محطات المياه وجاهزية روافع (الصرف) بكامل طاقتها خلال فترة العيد بالأعداد اللازمة وتشمل أطقم التشغيل والتأمين وسائقي ومشغلي المعدات والمهمات.

ومن ناحية أخرى، شدد رئيس جهاز مدينة العبور، التنبيه على نوبتجية شبكات الإنارة بالإضافة إلى أطقم النوبتجية من الجهاز، وجرى التنبيه على الشركات القيام بأعمالهم خلال فترة أجازة العيد بنفس القوة، والتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتعاون المستمر خلال فترة العيد لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بنفس الكفاءة مع تأمين كافة المحطات والموزعات والمحولات من قبل مباحث الكهرباء.

وفي نفس السياق، كما أصدر رئيس جهاز تعليمات لمسئولي إدارات التنمية والأمن والبيئة ورئاسة الأحياء بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بالتواجد الأمني الدائم وتشكيل وتكثيف الحملات الامنية اللازمة للتصدي لأي مخالفات، وتواجد الباعة الجائلين بالمحاور والطرق الرئيسية وحدود المساجد والميادين الكبرى، مؤكدا أنه سيتم المرور الأمني الدوري ليلا ونهارا للتصدي وإيقاف أي أعمال معمارية قد تحدث خلسة بقطع الأراضي واستغلال أصحابها إجازة العيد.