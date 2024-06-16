خطوة بخطوة.. 4 طرق مختلفة لعمل لحمة الرأس في عيد الأضحى

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التى تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهى من أشهر الأكلات الرئيسية التى تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي طريقة عمل لحمة الرأس بطرق مختلفة في عيد الأضحى 2024.

الطريقة الأولى لعمل لحمة الرأس:

مقادير طاجن لحمة الرأس:

لحمة رأس.

كرفس.

كرات.

بصل.

ثوم.

حبهان.

ورق لورا.

ملح.

فلفل اسود.

فلفل حار.

طماطم مبشورة.

زيت زيتون.

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس:

الخطوة الأولى:

أسلقى لحمة الرأس مع الكرات والبصل والكرفس المقطعين والحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود وفي إناء آخر شوحى البصل والثوم وقرن فلفل حارمقطع فى زيت زيتون على النار.

الخطوة الثانية:

أضيفى الملح والفلفل الأسود للبصل والثوم والفلفل الحار ثم أضيفى الطماطم المبشورة وأضيفى الماء.



الخطوة الثالثة:

قطعي لحمة الرأس إلى شرائح وضيفيها مع الطماطم والبصل واتركيها حتى تنضج ثم تقدم.

طريقة ثانية لعمل لحمة الرأس:

مقادير لحمة الرأس:

كيلو لحمة الرأس.

البصل: 2 بصلة متوسطة.

البهارات: معلقة صغيرة بهارات اللحم.

الحبهان: نصف معلقة حبهان مطحون.

ورق لورا.

فلفل اسود.

ملح.



طريقة عمل لحمة الرأس:

الخطوة الأولى:

قومى بتنظيف وغسل اللحمة جيدا قبل الاستخدام تحت الصنبور ثم ضع مياه فى حلة متوسطة على النار حتى تصل للغليان وضعي فيها اللحمة كاملة لمدة دقيقتين وافركيها حتى تتأكد من عدم وجود اى شعر خفيف فى لحمة الرأس ثم قطيعها الى أجزاء متوسطة.



الخطوة الثانية:

افرمى البصل ثم ضعيه في حلة على نار متوسطة حتى يأخذ لون ذهبى فاتح ثم ضعي قطع لحم الرأس النظيفة ثم ضعي البهارات مع رشة فلفل أسود و معلقة صغيرة بهارات لحمة ونصف معلقة حبهان وورق اللورا وقلبي جيدا لمدة 5 دقائق على الاقل.

الخطوة الثالثة:

ضعي الماء مغلى مع نصف معلقة سكر لتسريع نضج لحمة الرأس ونغطي الحلة حتى النضج.

طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس:

مقادير لحمة الرأس:



لحمة رأس مخلية.

بطاطس.

عصير طماطم.

بصل.

ثوم.

سمنة.

خل.

فلفل أخضر رومي.

ملح.

فلفل أسود.



طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس:

الخطوة الأولى:

على نار هادئة شوحي البصل مع الملح والثوم في السمنة ثم ضيفي لحمة الرأس المسلوقة ثم الفلفل الأخضر والفلفل الاسود.

الخطوة الثانية:

اضيفي عصير الطماطم ثم قطع البطاطس وقلبيهم جيدًا وضعيهم في صينية فرن حتى تمام النضج وتقدم.

الطريقة الرابعة لعمل لحمة الرأس:

مقادير لحمة رأس:



لحمة الرأس: كيلو لحمة رأس مسلوقة.

الثوم المفروم: ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

البطاطس: ثمرة بطاطس.

الفلفل الاخضر: قرن فلفل اخضر.

البصل: بصلتان متوسطتان.

البازلاء: 2 كوب بازلاء.

عصير طماطم: كوب عصير طماطم.

الكرات: ملعقة كبيرة كرات مقطع.

الكرفس: ملعقة كبيرة كرفس مقطع.

الطماطم: 2 ثمرة ة طماطم مقطعة مكعبات.

الكمون: ملعقة صغيرة كمون.

جوزة الطيب: ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

بهارات اللحمة: ملعقة صغيرة بهارات اللحمة.

الروز ماري: ملعقة صغيرة روز مارى.

الحبهان: 2 فص حبهان

الملح: ملعقة صغيرة ملح.

ورق اللورا: 2 من ورق اللورا.

فلفل اسود: ملعقة صغيرة فلفل اسود.

المستكة: 2 فص مستكة او ملعقة صغيرة بودرة مستكة



طريقة عمل لحمة الرأس:

الخطوة الأولى:

على نار عالية ضعي حلة كبيرة بها ماء واتركيه حتى يغلي ثم ضعي قطع لحمة الرأس وانتظري حتى تسلق.

الخطوة الثانية:

ضعي على النار طاسة بها زيت وعندما يسخن ضيفي الثوم المفروم او المقطع شرائح وقلبي جيدا ثم ضعي البصل المفروم مع التقليب المستمر ثم ضعي البازلاء وقطع الطماطم واستمري في التقليب الجيد.

الخطوة الثالثة:

ضعي عصير الطماطم على الخليط ثم ضيفي قطع لحمة الرأس المسلوقة ثم باقى الخضروات ثم الملح والفلفل الاسود والزعتر وجوزة الطيب وبهارات اللحمة والمستكة والحبهان وورق اللورا والكمون ثم الكرات والكرفس المقطع.

الخطوة الرابعة:

احضري صينية مستطيلة كبيرة الحجم ثم ضعي عصير الطماطم وبعد ذلك ترص شرائح البطاطس والطماطم والبصل ثم خليط لحمة الراس وعلى الوجه نضع روز مارى ثم يتم غلفي وجه الصينية بورق الفويل.

الخطوة الخامسة:

ضعي صينية لحمة الرأس فى فرن ساخن ويفضل وضعها اسفل الشبكة حتى تنضج بشكل جيد وتترك بالداخل لمدة نصف ساعة تقريبا وتقدم بجانب العيش والسلطات.

