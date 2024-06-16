وزير المالية الإسرائيلي: السيطرة على قطاع غزة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن السيطرة على قطاع غزة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة وضعًا صعبًا للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، إذ قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.