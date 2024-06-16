مسلسلات واتش إت.. ابعد عن «وش العيد» وافصل في عالم جديد

يبحث الجمهور خلال هذه الأيام عن العديد من الأعمال الفنية التي تقدمها القنوات الفضائية خلال عيد الأضحى.

وكان لمنصة watch it نصيب الأسد من عملية البحث خلال الساعات الماضية حيث يبحث الكثيرون عن تفاصيل ومواعيد عرض مسلسلات واتش إت خلال موسم عيد الأضحى.

وتقدم منصة واتش إت لجمهورها باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية تحت عنوان “سلي اجازتك ” وتعد هذه المسلسلات من الأعمال الحصرية الاصلية لمنصة watch it.

ويتم عرض هذه الأعمال على مدار ايام العيد.

وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز مسلسلات منصة watch it خلال عيد الأضحى.

قائمة مسلسلات watch it في عيد الأضحى

مسلسل على باب العمارة

تعرض منصة watch it خلال عيد الأضحى مسلسل على باب العمارة للنجم حاتم صلاح تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء وهو بطولة حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبدالواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبد الرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.

مسلسل بالطو

كما يتم عرض مسلسل بالطو من بطولة عصام عمر والمسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

مسلسل كشف مستعجل

كما تقوم منصة watch it بعرض مسلسل كشف مستعجل لمحمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر وتدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي لايت، من خلال أحداث المسلسل وارتكاب عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفي خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توته) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل الفنان محمد عبد الرحمن (توته)، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إلهام وجدي، ويشاركهم البطولة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين، وعدد من ضيوف شرف وهما محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب