الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصريين الأحرار بأسيوط يشارك في احتفالات العيد بتوزيع الهدايا على المواطنين

جانب من مشاركة المواطنين
جانب من مشاركة المواطنين فرحة العيد

شارك شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط في احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع الهدايا والورود والشيكولاتة على المواطنين، والألعاب للأطفال في الساحات العامة، وجاء ذلك بناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

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مراكز أسيوط 

ومن جانبه وقال محمد أبو عين، أمين تنظيم الحزب بأسيوط: "إنّ الحزب يحرص على المشاركة في جميع المناسبات، هذه جاءت تحت إشراف اللواء محمد العسقلاني، أمين المحافظة، ولم تقتصر على المحافظة وامتدت لكافة مراكز أسيوط ".

وأضاف أمين تنظيم المصريين الأحرار، أنّ قيادات الحزب، ومنهم صلاح عبد النعيم، الأمين المساعد، وعلي محمد، مسؤول ملف التعليم، والدكتور عيون نافع، أمين التدريب والتثقيف، شاركوا في هذه الفعاليات، إلى جانب أعضاء الحزب في مختلف مراكز محافظة أسيوط."

وفي هذا السياق، شارك قيادات الحزب منهم عبد الله بدر شهيب، القيادي بالحزب في ديروط، في توزيع الهدايا والحلوى على المواطنين في ساحات ديروط، وهاشم العداسي، في ساحل سليم، ورائفت الناظر، في مركز البداري.

وقد لاقت هذه المبادرة من قبل الحزب ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للحزب على هذه اللفتة، ونقل قيادات الحزب تهنئة الأمانة المركزية لكافة المواطنين.

على جانب أخر شهد عدد من المحافظين ونوابهم، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات، بكل أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وأشاد المحافظون ونوابهم باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم  صلاة العيد.

حزب المصريين الأحرار بأسيوط عيد الأضحى المبارك والورود والشيكولاتة للاطفال

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