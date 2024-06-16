محافظ القليوبية يقدم التهانى والورود للمواطنين داخل الحدائق بمناسبة عيد الأضحى

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية وذلك لتقديم التهنئة والورود للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الأضحى المبارك، وشملت حدائق عفله والياسمين للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء أيام العيد بالمتنزهات العامة.

والتقى المحافظ بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمني لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

كما استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نيافة الأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر وتوابعها والوفد الكنسي المرافق لنيافته لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الاضحي المبارك.

وأكد "محافظ القليوبية" بأن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن، مُشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ورحب "محافظ القليوبية" بوفد الكنيسة المصرية معربا عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمنا حرصهم على مشاركة المسلمين في جميع الأعياد ومؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.