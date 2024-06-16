الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يقدم التهانى والورود للمواطنين داخل الحدائق بمناسبة عيد الأضحى

محافظ القليوبية يقدم
محافظ القليوبية يقدم التهانى والورود للمواطنين داخل الحدائق

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية وذلك لتقديم التهنئة والورود للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الأضحى المبارك، وشملت حدائق عفله والياسمين للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء أيام العيد بالمتنزهات العامة.

والتقى المحافظ بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمني لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

كما استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نيافة الأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر وتوابعها والوفد الكنسي المرافق لنيافته لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الاضحي المبارك.

وأكد "محافظ القليوبية" بأن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن، مُشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ورحب "محافظ القليوبية" بوفد الكنيسة المصرية معربا عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمنا حرصهم على مشاركة المسلمين في جميع الأعياد ومؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

محافظ القليوبية تقديم التهانى عيد الأضحى حدائق القليوبية فرحة العيد

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يرسم البهجة والفرحة على وجوه الأيتام والمسنين

بالأسماء.. تعرّف على أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى فى القليوبية

جامعة بنها تنجح فى محو أمية 1499 مواطنا فى دورة أبريل 2024

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم داخل نزلة باسوس بالقليوبية

حبس ربة منزل قتلت نجل زوجها 7 سنوات فى القليوبية

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادًا لعيد الأضحى

من خط نقل.. ضبط سائق وعاطل استوليا على مواد بترولية لبيعها فى القليوبية

5 مصابين فى حادث تصادم بالقليوبية

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

ترامب يقع في "فخ السخرية" من بايدن: أخطأ باسم طبيبه

جهود مكثفة لمعرفة هوية جثة شاب طافية بنهر النيل فى العياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفلات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات