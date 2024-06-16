وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة العيد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفع درجة الاستعداد بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

هذا وقد وجهت القباج بتكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات والتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة طبقا لتداعيات الأحداث.



علاج الادمان

كما وجهت القباج الهلال الأحمر المصري من خلال الخط الساخن "15322" برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري، والذي يعمل فيه مجموعة من المتطوعين المؤهلين للتعامل مع الأزمات بكفاءة وسرعة، مع تخصيص فرق عمل مدربة ومجهزة على أهبة الاستعداد للتدخل في أية أعمال إنقاذ وإسعافات أولية في أوقات الأزمات لا قدر الله.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد استكمالا لجهوده المستمرة ويتلقي فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تمثل خطورة على النزلاء داخلها على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، كما يتلقي الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

هذا وقد اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي هدايا وعيديات إلى أكثر من 8 آلاف ابن من بنات وأبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، موجهة كذلك السادة مديرى مديريات التضامن الاجتماعي بضرورة التواجد خلال أيام عيد الأضحى ومشاركة المسنين والأبناء فرحة العيد داخل الدور، إضافة إلى ما يمكن تنفيذه من تبادل للزيارات بين الدور فى إطار من الحب والألفة بين الأبناء.

كما أعلنت القباج عن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، وتتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية بشكل عاجل وسريع.