خبير سياحي: نسبة الإشغالات في فنادق "العلمين الجديدة" بلغت 100% بموسم عيد الأضحى

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الموسم الصيفي في مصر، يتسم بأنه أكثر شاطئية، والتوجه بيكون للمدن الساحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن نسبة الإشغالات في الفنادق المصرية بلغت ١٠٠٪ خلال فترة الأعياد وخاصة للجنسيات غير المصرية وخاصة الدول العربية.

وتابع: لدينا موسم صيفي بدأ وعدد كبير من المواطنين بالدول الأوربية مثل الروس والأوكران والإيطاليين خاصة في شرم الشيخ ودهب، بالإضافة إلى الدول العربية أيضا".

وأكد الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، أن نسبة الإشغالات في فنادق وشاليهات مدينة العلمين الجديدة وصلت إلى ١٠٠٪، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات في فنادق الغردقة وشرم الشيخ تتراوح من ٧٠ إلى ٩٠ ٪ وهي نسبة كبيرة وذلك بالتزامن مع فترة الإجازات وبداية موسم الصيف.