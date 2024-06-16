رئيس مياه القناة: انتظام العمل بجميع المحطات أول أيام عيد الأضحى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي انتظام سير العمل بجميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي في إقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع الهامة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة.

رفع درجة الاستعداد

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات والعمل علي حليها فورًا.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي المتابعة المستمرة للبيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من مياه الشرب لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لأهالي إقليم القناة." السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

كما ناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها في عمليات ذبح الأضاحي، كما شملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.