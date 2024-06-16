جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع الدرجات وموعد ظهور النتيجة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 محور اهتمام طلاب الشعبة العلمية والأدبية، وذلك مع اقتراب امتحان المواد المضافة للمجموع حسب الدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

في هذا الموضوع، سنقدم لكم دليلًا شاملًا يتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوزيع الدرجات، وموعد ظهور النتيجة، ليكون بمثابة خارطة طريق للطلاب لمتابعة مسار هذه المرحلة المهمة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

المواد الأساسية (المضافة للمجموع)

السبت 22 يونيو: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو: الفيزياء (للعلمي) / التاريخ (للأدبي).

الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء / الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا / الجبر والهندسة الفراغية (للعلمي) / علم النفس (للأدبي).

السبت 13 يوليو: التفاضل والتكامل (للعلمي).

الأربعاء 17 يوليو: الأحياء (للعلمي) / الاستاتيكا (للعلمي) / الفلسفة والمنطق (للأدبي).

السبت 20 يوليو: الديناميكا (للعلمي).

وتُعقد امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

المواد الأساسية: 280 درجة لكل مادة.

المواد غير المضافة للمجموع: 40 درجة لكل مادة.

التربية الرياضية: 40 درجة.

المجموع الكلي: 840 درجة.

ويُشترط حصول الطالب على 50% على الأقل في كل مادة للاعتراف بنتيجتها ويُحتسب مجموع درجات الطالب في المواد الأساسية (المضافة للمجموع) لتحديد شعبة القبول في الجامعة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشير بعض التوقعات إلى أن النتيجة قد تظهر في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس 2024.

نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2024

الحرص على مراجعة المواد الدراسية بشكل مكثف في الفترة القادمة.

الاهتمام بالنوم الكافي والتغذية السليمة لحفظ التركيز والطاقة.

التحلي بالهدوء والثقة بالنفس أثناء أداء الامتحانات.

قراءة التعليمات بدقة قبل الإجابة على كل سؤال.

توزيع الوقت بشكل جيد بين جميع أسئلة الامتحان.

مراجعة الإجابات قبل تسليمها.

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