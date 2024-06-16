الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع الدرجات وموعد ظهور النتيجة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 محور اهتمام طلاب الشعبة العلمية والأدبية، وذلك مع اقتراب امتحان المواد المضافة للمجموع حسب الدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

في هذا الموضوع، سنقدم لكم دليلًا شاملًا يتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوزيع الدرجات، وموعد ظهور النتيجة، ليكون بمثابة خارطة طريق للطلاب لمتابعة مسار هذه المرحلة المهمة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

المواد الأساسية (المضافة للمجموع)

  • السبت 22 يونيو: اللغة العربية.
  • الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.
  • السبت 29 يونيو: الفيزياء (للعلمي) / التاريخ (للأدبي).
  • الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.
  • السبت 6 يوليو: الكيمياء / الجغرافيا.
  • الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا / الجبر والهندسة الفراغية (للعلمي) / علم النفس (للأدبي).
  • السبت 13 يوليو: التفاضل والتكامل (للعلمي).
  • الأربعاء 17 يوليو: الأحياء (للعلمي) / الاستاتيكا (للعلمي) / الفلسفة والمنطق (للأدبي).
  • السبت 20 يوليو: الديناميكا (للعلمي).

وتُعقد امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس.

أدبي وعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد

رئيس جامعة الأزهر يشكر إدارات الكليات على إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

  • المواد الأساسية: 280 درجة لكل مادة.
  • المواد غير المضافة للمجموع: 40 درجة لكل مادة.
  • التربية الرياضية: 40 درجة.
  • المجموع الكلي: 840 درجة.

ويُشترط حصول الطالب على 50% على الأقل في كل مادة للاعتراف بنتيجتها ويُحتسب مجموع درجات الطالب في المواد الأساسية (المضافة للمجموع) لتحديد شعبة القبول في الجامعة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

  • من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • وتشير بعض التوقعات إلى أن النتيجة قد تظهر في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس 2024.
txt

قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة

txt

الثانوية العامة 2024.. المواصفات الفنية الكاملة لامتحان مادة اللغة العربية

نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2024

  • الحرص على مراجعة المواد الدراسية بشكل مكثف في الفترة القادمة.
  • الاهتمام بالنوم الكافي والتغذية السليمة لحفظ التركيز والطاقة.
  • التحلي بالهدوء والثقة بالنفس أثناء أداء الامتحانات.
  • قراءة التعليمات بدقة قبل الإجابة على كل سؤال.
  • توزيع الوقت بشكل جيد بين جميع أسئلة الامتحان.
  • مراجعة الإجابات قبل تسليمها.

اقرأ أيضا 

أدبي وعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة توزيع درجات الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

أدبي وعلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

سمعها وزير الدفاع من الراديو.. كواليس إعلان إسرائيل وقف القتال فى جنوب غزة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.. أولاد رزق 3 وأهل الكهف أبرزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات