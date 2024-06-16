ثبات أسعار الذهب في مصر مع بداية عيد الأضحى وتوقف البورصات العالمية

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ظلت الأسعار عند نفس المستويات المسجلة أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويأتي استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر في ظل تزامنه مع العطلة الأسبوعية لأسواق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

- عيار 24: هو الأغلى والأنقى بين أعيرة الذهب، حيث يصل سعر الجرام إلى 3،566.60 جنيه مصري أو 74.88 دولار أمريكي، ويُفضله المستثمرون لقيمته العالية وسهولة تحويله إلى نقود في الأسواق العالمية.

- عيار 21: يعتبر الأكثر شعبية في مصر، يتميز بتوازن جيد بين النقاء والقوة، ويبلغ سعر الجرام 3،123.90 جنيه مصري أو 65.58 دولار.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تُضاف المصنعية لأسعار الذهب بناءً على عوامل مثل التصميم والحرفية، كما تختلف المصنعية بشكل كبير بين الصاغة وقد تتراوح بين 200 و350 جنيهًا مصريًا لكل جرام، وهي تزيد من تكلفة القطع الذهبية، خاصة تلك التي تتميز بتعقيد في التصميم.

- عيار 18 و14: يُعد هذين العيارين أقل سعرًا ويستخدمان بشكل أساسي في الحلي التي تتطلب متانة أكبر بسبب نسبة السبائك المضافة، حيث سجل عيار 18 سعر الجرام 2،677.62 جنيه أو 56.21 دولار، بينما يصل جرام عيار 14 إلى 2،088.55 جنيه أو 43.85 دولار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

الأسعار بالدولار تعكس القيمة العالمية للذهب وتتأثر بالأسواق العالمية والأحداث الاقتصادية الكبرى، السعر العالمي للذهب يتغير باستمرار ما يؤثر على أسعاره بالجنيه المصري عبر تقلبات سعر الصرف.

سعر الذهب BTC اليوم في مصر

بالرغم من عدم توفر أسعار الذهب مباشرة بعملة البتكوين، يمكن تحويل الأسعار إلى بتكوين عبر استخدام أسعار الصرف الحالية، ما يعطي فكرة لفهم عميق عن كيفية احتساب هذه القيم في ظل الاقتصاد الرقمي الناشئ.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

الجنيه الذهب، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21، يبلغ سعره حوالي 24،991.20 جنيه مصري، هذا النوع من الذهب مرغوب للاستثمار والادخار على المدى الطويل بسبب استقرار قيمته نسبيًا.

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