الثانوية العامة 2024.. المواصفات الفنية الكاملة لامتحان مادة اللغة العربية

تستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية.

في هذا السياق تكشف “الدستور” خلال التقرير التالى المواصفات الفنية لامتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024، وهو كالتالى:

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- أسئلة مقالية بنسبة 15%.

- الاختيار من متعدد بنسبة 85%.

- نظام الامتحان ورقي أوبن بوك.

- يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة.

- يتم استلام كتيب المفاهيم من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية العليا.

- عدد أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 55 سؤالا.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية “80 درجة”.

- 4 أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية "10 درجات".

- 51 أسئلة موضوعية بامتحان اللغة العربية “70 درجة”.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.