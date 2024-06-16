الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكشن إيد الدولية: الاحتياجات الإنسانية للسكان بغزة تتزايد بسبب عمليات النزوح المستمرة

جريدة الدستور

قالت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية، إن الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة تتزايد بسبب عمليات النزوح المستمرة.

وأضافت الجعفري، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر كافة.

القطاع يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا

وتابعت: ندعو إلى إدخال كميات كافية من الوقود لقطاع غزة، منوهة بأن القطاع يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا.

وأوضحت مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية، أن 4 مخابز فقط تعمل بقطاع غزة نظرا لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المخابز المتبقية، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من البنية التحتية في غزة.

غزة الاحتياجات الإنسانية للسكان بغزة عمليات النزوح المستمرة أكشن إيد الدولية منظمة “أكشن إيد” الدولية مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية ريهام الجعفري

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