الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الفشة باكثر من طريقة

الفشة
الفشة

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.
وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الفشة في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التى تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهى من اشهر الأكلات الرئيسية التى تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الفشة بطرق مختلفة في عيد الأضحى 2024.


 

 

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الطريقة الأولى لعمل الفشة:

مقادير عمل الفشة:

 

فشة العجل أو فشة ضاني.
ماء مغلي.
3 ورقات لورا.
فصين من الثوم الصحيح.
فصين من الحبهان.
بصلة مقطعة أرباع.

لتشويح الفشة:

بصلة مقطعة جوانح.
شرائح من الفلفل الرومي.
شرائح من الفلفل الحامي.
شرائح طماطم.
ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
ملح وفلفل أسود.
ملعقتين كبار سمنة أو زبدة.
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
 

خطوات تحضير الفشة:

الخطوة الأولى:
قطعي الفشة إلى قطع متوسطة متساوية الحجم قدر الإمكان، ثم انقعيها في محلول من الماء والملح والخل وعصير الليمون.

الخطوة الثانية:
اتركي قطع الفشة منقوعة لمدة ساعة حتى تتخلصين من الرائح الغير محببة، ثم اشطفي الفشة واتركيها تتصفى.

الخطوة الثالثة:
ضعي الماء في إناء على النار وبعد أن يغلي أضيفي الثوم الصحيح وورق اللورا والبصل والحبهان.


الخطوة الرابعة:
أضيفي الفشة واتركي الإناء مكشوفا حتى الغلوة الأولى، ثم قومي بتغطيته واتركي الفشة تنضج من ساعة إلى ساعة ونصف.

الخطوة الخامسة:
صفي الفشة واتركيها تجف تماما وتبرد، ثم قطعيها بسكين حاد إلى شرائح رفيعة حتى يسهل تتبيلها.

الخطوة السادسة:
ضعي المقلاة على النار وبها السمنة ثم ضعي شرائح الفشة وتبليها بالطماطم والفلفل والبصل والثوم المفروم والفلفل الحامي.

الخطوة السابعة:
أضيفي الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة، واستمري في تقليب الفشة حتى تنضج وتتشرب من النكهات، ثم قدميها ساخنة.

 

طريقة عمل الفشة بالصلصة

مقادير الفشة بالصلصة:

شرائح من الفشة المسلوقة.
3 طماطم مبشورة.
ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
بصلتين مفرومتين.
شرائح فلفل حار.
ملعقة زيت ذرة.
ملعقة متوسطة كمون.
ملح حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
 

خطوات تحضير الفشة بالصلصة:

الخطوة الأولى:
ضعي الطاسة على النار وبها ملعقة زيت ثم شوحي البصل المفروم والفلفل الحامي.

الخطوة الثانية:
قبل أن يتغير لون البصل، تبلي بالملح والكمون والكزبرة وقلبي مرة ثانية.

الخطوة الثالثة:
ضعي شرائح الفشة المسلوقة وقلبيها في خلطة البصل المتبل ثم ضعي الطماطم المبشورة.

الخطوة الرابعة:
ضعي الفشة بهذه المقادير في طاجن فرن وصبي فوقها ملعقتين من الماء المغلي.

الخطوة الخامسة:
غلفي طاجن الفشة بالصلصة بورق ألومنيوم وأدخليه إلى الفرن الساخن لتستكمل الفشة النضج.

الخطوة السادسة:
اتركي طاجن الفشة بالطماطم لمدة 15 دقيقة فقط مع إمكانية إشعال الشواية قبل إخراج الفشة من الفرن.

 

 

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طريقة عمل الفشة الاسكندراني:

مقادير عمل الفشة الاسكندراني:

شرائح من الفشة.
زيت.
فلفل الوان.
فلفل رومي.
ملح.
كمون.
فلفل اسود.
كسبرة ناشفة.
٥ فصوص ثوم مفروم ناعم.


خطوات تحضير الفشة الاسكندراني:

الخطوة الأولى:
اسلقي الفشة ثم صفيها واتركيها تبرد ويفضل أن تضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقطيع.

الخطوة الثانية:
قطعي الفشة إلى أصابع رفيعة وفي حال تقطيعها مكعبات لابد أن تكون مكعبات صغيرة أيضا.

الخطوة الثالثة:
ضعي المقلاة على النار ويفضل أن تكون ألومنيوم ثم أضيفي لها زيت الذرة بكمية مناسبة.

الخطوة الرابعة:
اتركي الزيت يسخن جيدا على نار متوسطة حتى لا يحترق ثم ضعي الفشة أولا وقلبيها.

الخطوة الخامسة:
بعدها أضيفي جوانح البصل وجوانح الفلفل الرومي الألوان وتبلي الفشة بالملح والكمون والكزبرة.

الخطوة السادسة:
أضيفي رشة من الفلفل الأسود إلى الفشة، وقلبيها لمدة 10 دقائق ثم ضعي الثوم المفروم ناعم.

الخطوة السابعة:
استمري في تقليب الفشة لمدة 5 دقائق ثم قدميها.

 

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