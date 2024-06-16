خروجات عيد الأضحى 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية، محور تساؤل الملايين من المواطنين حاليا في الساعات الأولى من العيد عقب أداء الصلاة في المساجد والساحات الكبرى في جميع محافظات الجمهورية وذبح الأضحية وتوزيعها وفقا للشريعة الإسلامية حيث يرغب الملايين في التنزه.

خروجات عيد الأضحى 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

تأتي خروجات عيد الأضحى 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية لسكان محافظتي القاهرة الجيزة كما يلي:-

1 - حديقة الأسماك بالزمالك

يمكن للأسر المصرية التنزه في حديقة الأسماك بالزمالك والتي يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط للفرد حيث تتميز بالمنظر الخلابة والطبيعة الساحرة مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في القاهرة.

2 - حديقة الأزهر

أحد أبرز الأماكن الترفيهية في محافظة القاهرة حديقة الأزهر والتي تضم أفضل النوافير الراقصة والمطاعم الفاخرة لإضافة البهجة والاسترخاء على زوارها، خاصة في عيد الأضحى المبارك وتبلغ سعر تذكرة دخولها نحو 50 جنيها ويسمح للأطفال دون سن الرابعة الدخول بالمجان.

3 - ممشى أهل مصر

يمكن للراغبين في التنزه في عيد الأضحى الذهاب إلى ممشى أهل مصر الذي يتميز بمرسى لليخوت وطريق للمشاة على ضفاف نهر النيل، ومسرح مكشوف للاستمتاع بالحفلات الفنية والمطاعم والكافيترات المتنوعة، ويمكن الدخول بتذكره يبلغ قيمتها 20 جنيها فقط للفرد الواحد.

4 - دريم بارك

يستمتع الأطفال والكبار في عيد الأضحى المبارك بالتنزه في ملاهي دريم بارك، حيث تضم مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا.

5 - حديقة سفاري بالجيزة

تعتبر حديقة سفاري بارك أحد خيارات التنزه في العيد للأسرة المصرية، حيث تصل سعر تذاكرتها 30 جنيها تتميز الحديقة بالطراز الريفي وعلى مساحة تبلغ 40 فدانا ويتواجد بها الكثير من وسائل الترفيهية، حيث إنها تضم ملاهي للكبار والأطفال.

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