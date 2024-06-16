لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند تناول لحوم عيد الأضحى المبارك

في فترة عيد الأضحى المبارك، يتناول المسلمون اللحوم بكثرة كجزء من طقوس الاحتفال، ولكن يجب أن يكون المرضى الذين يعانون من مرض السكري حذرين عند تناول اللحوم بكثرة، حيث قد يكون ذلك خطراً على صحتهم. لذلك، يقدم التقرير التالي نصائح هامة لمرضى السكري حول كيفية تناول لحوم عيد الأضحى بشكل صحي.

خيارات اللحوم الصحية لمرضى السكري

تعد اللحوم الخالية من الدهون أفضل الخيارات لمرضى السكري، حيث تحتوي اللحوم الدهنية والمعالجة على دهون غير صحية يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية، تشمل ضوابط اللحوم الصحية لمرضى السكري بناءً على محتوى البروتين والدهون والسعرات الحرارية، ما يلي:

1- اللحوم قليلة الدهن للغاية

وتشمل اللحوم الخالية من الدهون، أو تحتوي على 1 جرام من الدهون و35 سعرة حرارية لكل وجبة، الديك الرومي أو صدور الدجاج بدون الجلد.

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2- اللحوم الطرية

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 3 جرامات من الدهون و55 سعرة حرارية، وتشمل هذه اللحوم قطع اللحم البقري، والدواجن، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي بدون جلد، وأيضًا لحوم الغزال والأرانب والبط والإوز بدون جلد.

3- تناول اللحوم باعتدال

بعض اللحوم أقل صحة من الخيارات الخالية من الدهون ولكنها قد تكون مناسبة للاستهلاك باعتدال، وتشمل اللحوم متوسطة الدسم، أي التي تحتوي على 5 جرام من الدهون و75 سعرة حرارية لكل 1 أونصة.

ويجب على الناس تناول أجزاء أصغر من اللحوم متوسطة الدسم أو تضمينها في النظام الغذائي بشكل غير منتظم، وتشمل أنواعها اللحم البقري المفروم، وقطع لحم الضأن المشوي، والكبد والقلب والكلى.