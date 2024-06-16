خبير اقتصادي: الدولة ضاعفت معدل ضخ اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بنسبة 60%

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تراعي المواطنين خاصة في المواسم، لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، وهذا ينطبق على موسم عيد الأضحى حيث شراء اللحوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة ضاعفت معدل ضخ اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بنسبة ٦٠٪.

وتابع: "الدولة وفرت العملة الصعبة لتتمكن من استيراد الماشية، علاوة على فتح العديد من المنافذ الاستهلاكية لبيع اللحوم حرصا على مصلحة المواطنين البسطاء".

وأوضح الشوادفي، أن الدولة وفرت اللحوم الطازجة، بكميات كبيرة، وأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن مافعلته الدولة من هذه الخطوات يساعد على تحريك المنافسة، وبالتالي مما يجبر الجزارات الأخرى، على تخفيض أسعار اللحوم.

وأكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية دائما لا تتخلى عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين المصريين وتقف بجانب المواطن وتعمل على صالحه العام.