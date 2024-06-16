الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

الري: رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الأضحى

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

فى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.. تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة العيد.

- العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين 

وصرح الدكتور سويلم بأن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد.

تنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف 

وأضاف أنه ومع موجة الحرارة الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا.. فقد حدث يوم السبت الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤ توقف بمحولات الكهرباء المغذية لمحطات رفع البستان بمحافظة البحيرة، حيث قامت اجهزة الوزارة علي الفور بالتنسيق مع شركه الكهرباء لربط المحطه على محولات طلمبات النصر لحين إصلاح المحولات، وفي ذات التوقيت قامت أجهزة توزيع المياه بالوزارة بعمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوباريه خلال فتره نقل الأحمال وتم عوده العمل بمحطات رفع البستان.

هاني سويلم وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى عيد الأضحى المبارك غرف الطوارئ

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