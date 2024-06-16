باحثة سياسية: هناك تحركات لـ93 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن ما يحدث الآن على أرض الواقع في قطاع غزة فاق الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالبٌعد الإنساني، فهناك أزمة إنسانية رهيبة ومرعبة فيما يتعلق بوصفها على أرض الواقع.

وأضافت حداد، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد كارثة إنسانية حصلت على مر التاريخ، مثلما حدث الآن في قطاع غزة، وهناك تحركات على مستوى 93 دولة لدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل.

تغيرات جذرية فيما يتعلق ببٌعد المحكمة الجنائية الدولية

وأوضحت الباحثة السياسية، أننا نشهد اليوم تغيرات جذرية فيما يتعلق ببٌعد المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمجلس الدولي، وبٌعد آخر في الإعلام والتحركات الشعبية التي باتت اليوم تتحرك ضمن سياق تسليط الضوء على ما يحدث الآن في قطاع غزة.

ولفتت الباحثة السياسية، إلى أن الـ 93 دولة الذين أعلنوا دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية يريدون إنقاذ سمعة المحكمة الدولية في أنها مع تحقيق العدالة، منوهة بأن ما فعله جيش الاحتلال فاق الخطوط الحمراء مما عزز كارثة إنسانية لا يوجد شبيه لها.