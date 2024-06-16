حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفع البحث على تلك الكلمات على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها معظم المحافظات خلال الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانًا على فترات متقطعة وذلك خلال الساعات القادمة، وكانت درجات الحرارة قد انخفضت من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وان ظل الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهارًا بداية من أول أيام العيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على جمهورية مصر العربية

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى 39

الصغرى 26

السواحل الشمالية

العظمى 30

الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 43

الصغرى 32

شمال الصعيد

العظمى 44

الصغرى 29

جنوب الصعيد

العظمى 47

الصغرى 32

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين ثان أيام عيد الأضحى

القاهرة والوجه البحري

العظمى 38

الصغرى 25

السواحل الشمالية

العظمى 30

الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 42

الصغرى 29

شمال الصعيد

العظمى 41

الصغرى 27

جنوب الصعيد

العظمى 46

الصغرى 30

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024

القاهرة والوجه البحري

العظمى 37

الصغرى 24

السواحل الشمالية

العظمى 30

الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 41

الصغرى 28

شمال الصعيد

العظمى 38

الصغرى 26

جنوب الصعيد

العظمى 44

الصغرى 28

جدير بالذكر أن البلاد شهدت أمس ذروة موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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