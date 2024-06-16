الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحافظون يشيدون باستعدادات "الأوقاف" في تنظيم صلاة العيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد عدد من المحافظين ونوابهم، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات، بكل أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد المحافظون ونوابهم باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم  صلاة العيد.

وكان قد احتشد المئات من أتباع الطريقة الشبراوية الخلوتية في مسجدها بشارع صلاح سالم، منذ صلاة الفجر، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أصوات التكبير والتهليل وحمد المولى عز وجل.

وعقب صلاة العيد، استمع المصلون لخطبة الجمعة التي تحدثت عن مظاهر الفرح في العيد، وتلاقى مواطن السرور؛ حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام، وسعيهم بين الصفا والمروة، ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربا إلى الله -عز وجل-، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين، وتحقيقًا لللتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

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المحافظين صلاة عيد الأضحى لمساجد الكبرى و أكدت غرفة العمليات المركزية وزارة الأوقاف صلاة العيد

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