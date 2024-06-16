الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

للبيع والشراء.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وتراجع  سعر الذهب بنحو 20 جنيها للجرام في سعر البيع، ويأتي ذلك مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك الذي يقبل فيه إقبال المصريين على شراء الذهب بالإضافة للإقبال المتوقع في فترة المواسم عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة. 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الأحد  16 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاحد 16 يونيو 2024، حوالي 3588.05 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

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سعر الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3140 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2691.05 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093.25 جنيه للبيع 2080.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3289.05 جنيه للبيع 3268.05 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2348.40 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07% إلى 2332.79 دولار. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-6-2024 فى البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 16 يونيو 2024

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاحد 16 يونيو في مصر نحو 3140 جنيها للبيع و3120 جنيهات للشراء.

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