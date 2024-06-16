الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تحتفل الجالية المصرية في الكويت بعيد الأضحى؟

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة داليا البيلي، ممثلة الجالية المصرية في الكويت، كواليس الاحتفالات بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن هناك تشابها في العادات والتقاليد في الاحتفالات بالأعياد، وخاصة عيد الأضحى المبارك، حيث التجمع في الساحات لأداء صلاة العيد.

وتابعت: "بعد أداء الصلاة نتوجه إلى الأماكن المحددة من قبل الدولة الكويتية لذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، ثم نتجمع للتهنئة والزيارات مع الأهل والأقارب".

وواصلت: "نحرص جالية مصرية التجمع في الأماكن المخصصة، حيث لا يمكن حدوث تجمعات دون تصريحات من قبل السفارة المصرية في الكويت".

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