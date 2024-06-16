"الفالوكة البحرية".. مقصد سياحي أساسي في عيد الأضحى بالإسكندرية

نزهه بسيطة في قلب بحر الإسكندرية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، قادرة أن تسبب البهجة والفرحة وهي الفالوكة التي تعد من أرخص وأمتع الرحلات السياحية خاصة في الأعياد والمناسبات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

امتع الرحلات في الإسكندرية

فرحلة الفالوكة تجعلك تستمتع برحلة بحرية، لمشاهدة أبرز المعالم السكندرية بدءًا من قلعة قايتباي وصولًا إلى مكتبة الإسكندرية، في أجواء سكندرية صيفية مبهجة.

قال محمد شعبان، صاحب أحد المراكب الخشبية، إن الرحلات البحرية بالفالوكة الخشبية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وخاصة من زوار المدينة وتعد مقصدا سياحيا أساسيا للاستمتاع بأجواء مدينة الإسكندرية.

وأضاف أن الرحلة الواحدة لعدد ٥ أفراد بمتوسط حمولة الفالوكة، بتكلفة تبدأ من 150 جنيهًا في مدة زمنية 45 دقيقة، أما الرحلة الثانية لعدد 10 أفراد تكون تكلفتها 200 جنيه لـ45 دقيقة.

وواصل أحمد رضا، صاحب أحد المراكب الخشبية، أنه علينا التأكد قبل طلوع الرحلة البحرية من حمولة الفالوكة المناسبة وتوازن بين طريقة جلوس الركاب حتى يحدث التوازن المطلوب ليتناسب مع حركة موج البحر.

وتابع أن أبرز من يهتم لقضاء تلك العطلات البحرية هم زوار المدينة من المحافظات المجاورة ورحلات اليوم الواحد، الذين يرغبون في الاستمتاع بالأجواء البحرية.

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